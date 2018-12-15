القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
الكابتن
السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:37 م

بث مباشر | العين والترجي alain-vs-altaraje كأس العالم للأندية

بث مباشر | العين والترجي alain-vs-altaraje كأس العالم للأندية

بث مباشر | العين
dostor.org/2436752

تقدم بوابة الدستور الإخباراية خدمة البث المباشر للديربي العربي والقمة المرتقبة التي تجمع كلاً من العين الإماراتي ضد الترجي التونسي خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.

واستطاع العين الإماراتي الفوز علي نظيره ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وذلك بعدما استطاع لعب مباراة كبيره والعودة من الهزيمة بثلاث أهداف إلي الفوز بركلات الترجيح وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة، في مباراة للتاريخ من جانب حسين الشحات ورفاقه. 

كما تعد المباراة هي التنطلاقة الأولي للترجي التونسي خلال البطولة ، وذلك بإعتبارة بطلاً لإفريقيا والذي يخوض مباريات بداية من دور ربع نهائي البطولة. 

فيما سيلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي ضد ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

اشتباكات بين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بالشانزلزيه

لأول مرة منذ عقد.. يسرا خارج السباق الرمضاني

وزير المالية: "الناس مش مستحملة مفاجآت"

"السيسي" يفتتح توسعات المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر

ads
الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والقطن التشادي بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية تابع لايف كورة ستار HD

الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

كشكول

عميد إعلام MUST يوجه رسالة للطلاب بمناسبة الامتحانات الفصلية

نظام جديد لدراسة القرأن الكريم فى المعاهد الأزهرية

انطلاق المؤتمر الدولي الـ8 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإسكندرية

21 أبريل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الـ 25 لإعلام القاهرة

غدًا.. حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

الأمصار

رئيس وزراء الجزائر الأسبق: أدعم الشعب الإيراني المظلوم

جيش الاحتلال يمنع مسيحي غزة من المشاركة في أعياد الميلاد

مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

مقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال في غارة جوية أمريكية

انقلاب 2016.. أنقرة تعتقل 14 تركيا بتهمة اتصالهم بجولن

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حكاية فى صورة.. مقام سيدى الأربعين "الاحتفال ممنوع"

حكاية فى صورة.. بلالبين البهجة

حكاية فى صورة.. "الإيد الشقيانة تكسب"

مباريات
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎