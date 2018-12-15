بث مباشر | العين والترجي alain-vs-altaraje كأس العالم للأندية

تقدم بوابة الدستور الإخباراية خدمة البث المباشر للديربي العربي والقمة المرتقبة التي تجمع كلاً من العين الإماراتي ضد الترجي التونسي خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.





واستطاع العين الإماراتي الفوز علي نظيره ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وذلك بعدما استطاع لعب مباراة كبيره والعودة من الهزيمة بثلاث أهداف إلي الفوز بركلات الترجيح وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة، في مباراة للتاريخ من جانب حسين الشحات ورفاقه.





كما تعد المباراة هي التنطلاقة الأولي للترجي التونسي خلال البطولة ، وذلك بإعتبارة بطلاً لإفريقيا والذي يخوض مباريات بداية من دور ربع نهائي البطولة.





فيما سيلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي ضد ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.