KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR

تقدم بوابة الدستور الرياضي خدمة البث المباشر للديربي العربي والقمة المرتقبة التي تجمع كلاً من العين الإماراتي ضد الترجي التونسي خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR

واستطاع العين الإماراتي الفوز علي نظيره ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وذلك بعدما استطاع لعب مباراة كبيره والعودة من الهزيمة بثلاث أهداف إلي الفوز بركلات الترجيح وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة، في مباراة للتاريخ من جانب حسين الشحات ورفاقه.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR



كما تعد المباراة هي التنطلاقة الأولي للترجي التونسي خلال البطولة ، وذلك بإعتبارة بطلاً لإفريقيا والذي يخوض مباريات بداية من دور ربع نهائي البطولة.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR



فيما سيلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي ضد ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.