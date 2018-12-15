KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR
KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR
KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة العين والترجي في كاس العالم للاندية | korastar | كورة لايف KORA STAR
تجلس داخل دكانها الصغير بمنطقة «تحت الربع» تتأمل المارة، وتستمع إلى مطربها المفضل «طارق الشيخ» تحب ارتداء اللون الأسود دائمًا، لكن الابتسامة لا تفارق وجنتيها، تحيطها ألوان البضاعة من كل الأرجاء فتضفى ...
في منطقة الحطابة، بين آلاف المنازل القديمة والبسيطة، وبيوت اختار أصحابها أن يتميزوا عن جيرانهم، وذلك بتلوين جدرانهم وأبواب منازلهم بألوان مبهجة، تكسر اللون الرمادي السائد هناك. وأمام أحد تلك المنازل ...
هيأته تبدو فرنسية، يرتدى عوينات أنيقة، وقبعة فاخرة، وزيًا مميزًا متناسق الألوان، مقبل على الحياة، يحب كل شيء جميل، يجلس برفقة صديقه، يتبادلان أحاديث شيقة عن الحياة والذكريات، لا يكترثان إلى العمل ...