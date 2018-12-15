بايرن يسحق هانوفر ويقلص الفارق مع دورتموند في صدارة البوندسليجا

قلص فريق بايرن ميونخ حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إلى ست نقاط مؤقتا بفضل فوزه الساحق على مضيفه هانوفر 4 صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وفشل بوروسيا مونشنجلادباخ في تضييق الخناق على دورتموند في الصدارة واكتفى بالتعادل سلبيا مع مضيفه هوفنهايم.

وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورج 2 صفر وشتوتجارت على هيرتا برلين 2 1 وتعادل اوجسبورج مع شالكه 1.1

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جلادباخ الوصيف وبفارق ست نقاط عن دورتموند المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه فيردر بريمن.

وتقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك الحارس مايكل ايسر.

وأضاف النمساوي ديفيد الابا الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 29 إثر ضربة ركنية ابعدها الدفاع ليقابلها الابا بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وتكفل سيرجي نابري بتسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة من كيميتش داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء في مرمى أصحاب الأرض.

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة من كيميتش قابلها برأسه في الشباك.