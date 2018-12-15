الحزب الحاكم بزيمبابوي يوافق على ترشيح منانجاجوا في انتخابات الرئاسة

وافق الحزب الحاكم في زيمبابوي (زانو- بي إف) على أن يكون رئيس البلاد الحالي ايمرسون منانجاجوا، مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2023.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم أن الحزب قرر بأن يجعل الأفضلية لمنانجاجوا البالغ من العمر 76 عامًا، والذي دعا الحزب خلال خطبة ألقاها - إلى الوحدة والولاء والانضباط.

كانت إدارة الرئيس منانجاجوا قد رفضت فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب المعارضة الرئيسي بقيادة نيلسون تشاميسا الذي طعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الماضي، بعد أن أظهرت النتائج أن تشاميسا قد خسر أمام منانجاجوا بفارق ضئيل.

تجدر الإشارة إلى أن منانجاجوا أصبح رئيسا للبلاد في نوفمبر 2017 بعد أن تنحى الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موجابي عن منصبه الذي تولاه لمدة 37 عاما.