عودة أزارو ومعلول ومؤمن زكريا لمران الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين في ملعب التتش علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النجوم التي تقام بعد غد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الممتاز.



وتحدث يوسف مع اللاعبين عن مواجهة النجوم وطالبهم باستمرار حصد نقاط المباريات المؤجلة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والتي تشهد العديد من الارتباطات على المستويين المحلي والقاري.

وانتظم كلا من وليد أزارو، ومؤمن زكريا وعلي معلول، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة النجوم في الدوري.

واشتكى أزارو ومؤمن من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض معلول لإصابة في العضلة الضامة، واكتملت جاهزيتهم وشاركوا اليوم في مران الفريق.

كما شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المران الجماعي وجاءت مشاركة الشناوي في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وشارك الشناوي في مران الحراس تحت قيادة طارق سليمان، مدرب الحراس والتي اشتملت على مران بدني وتدريبات بالكرة.

فيما خاض شريف إكرامي ومحمد هاني لاعبا الفريق مرانا منفردا على هامش مران الأهلي اليوم، وحرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت على عقد جلسة مع الثنائي قبل أدائهما للتدريبات للاطمئنان عليهما.

واكتفى إكرامي بالجري المنفرد حول الملعب، فيما قام هاني بأداء بعض التدريبات الخاصة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.

وأدي الأهلي مرانه اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة النجوم التي تقام يوم الاثنين المقبل، واشتمل المران على جانب بدني، وأجرى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، تدريبات خاصة بالكرة والتركيز على العرضيات.

كما أدى محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات خاصة تحت قيادة طارق سليمان مدرب الحراس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة جيما أمس الجمعة تدريبات استشفائية وجلسة في الجيم.

كان الأهلي قد فاز جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.