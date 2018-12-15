الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة القطن الكاميروني
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم السبت، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني غدا الأحد، في إطار مباريات الذهاب لدور الــ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شهدت القائمة إجراء عدة تغييرات أبرزها استبعاد وجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وريتشارد بافور وعمر فتحي "سافيولا"، وعلاء عبد العظيم لأسباب مختلفة.
وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد فوزي - محمد مجدي عبد الفتاح في حراسة المرمى.. باهر المحمدي - محمود متولي - محمد مجدي الجمل - طارق طه - محمد هاشم في خط الدفاع.. حسني عبد ربه - عماد حمدي - نادر رمضان - كريم "بامبو" - عمر الوحش - لسعد الجزيري - عبد الرحمن مجدي - محمد صادق - محمد الشامي في خط الوسط.. كريستوفر ميندوجا - شكري نجيب في خط الهجوم.