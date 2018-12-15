القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
الكابتن
السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:21 م

شاهد بدون تقطيع مباراة العين الامارتى والترجي التونسي فى كاس العالم للأنديه جودة عالية

شاهد بدون تقطيع مباراة
dostor.org/2436729

 

يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي  فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي و العين الاماراتي في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2

مباراة الترجي و العين في بث مباشر اليوم عبر يلا شوت في كأس العالم للأندية دور نصف النهائي في رابع مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث تشاهدون بث مباشر لمباراة الترجي والعين اليوم على استاد هزاع بن زايد في البطولة التي ستقام على أرض الإمارات العربية المتحدة، وسننقل لكم بث مباشر يلا شوت الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وستثقوم شبكة قنوات بي أن سبورت بنقل بث مباشر مباراة الترجي و العين في كأس العالم للأندية بشكل حصري إلا أنه يمكنك مشاهدة مباراة الترجي والعين في بث مباشر عبر يلا شوت وسنقدم لكم بث للمباره مع انطلاق الأستوديو التحليلي.مباشر العين والترجي التونسي كأس العالم للأندية

سننقل لكم يلا شوت مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية حيث يمكنك مشاهدة مباشر عبر الأسطورة ويلا شوت مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وسنقوم بنقل بث مباشر لمباراة العين و الترجي في بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن kor

 

بث مباشر الترجي والعين مشاهدة مباراة العين و الترجي يلا شوت مباشر الترجي والعين، يلا كورة بث مباشر كورة لايف مباراة الترجي اليو،كورة لايف مباراة العين بث مباشر، مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر بدون تقطيع beIN Sports HD 1 | جوال | ماتش كاس العالم للاندية 2019 لايف كورة كافية- ميجا ستار| الاسطورة | livehd7- رابط مشاهدة مباراة الترجي والعين الآن يلا شوت بث مباشر موقع الأسطورة | ستار كورة| مشاهدة مباراة العين والترجي لايف الآن ميجا ستار إتش دي السبت ١٥-١٢-٢٠١٨  يلا شوت شوف Kora Live .

 

موعد مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية

المباراة    البطولة    الملعب    الموعد    القنوات الناقلة

الترجي و العين      كأس العالم للأندية    هزاع بن زيايد        6.30 بتوقيت القاهرة

8.30 بتوقيت الإمارات

5.30 بتوقيت تونس  بن سبورت

beIN Sports HD 1

 

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن kor

 

حكام مباراة الترجي و العين

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )بتكليف طاقم تحكيمي من الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة اللقاء بين الترجي و العين في دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية وهو كالأتي

 

حكم الساحة ماريوفو جاير

حكم راية  أنديرسون فرانك

حكم راية وروكويل كوري

حكم رابع ساتو رايوجي يباني الجنسية

حكم احتياطي ماوشي هيروشي يباني الجنسية

مراقب للحكم دوي نومانديز الإيفواري

مراقب للمباراة ليز ميزاروس كندي الجنسية

مراقب مباراة والقيرغيزستاني

منسقا عام بافيل لوزانوف

بث مباشر مباراة الترجي و العين كأس العالم للأندية

ستتمكنون من مشاهدة مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية عبر هذا المقال وسيتمك وضع رابط البث المباشر فور بدأ الأستوديو التحليلي للمباراة.

 

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن LIVE

 

 


اقرأ أيضًا
منذ 9 دقائق

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot

منذ 11 دقائق

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر

منذ 13 دقيقة

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)

منذ حوالي 6 ساعات

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)

الآن

اشتباكات بين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بالشانزلزيه

لأول مرة منذ عقد.. يسرا خارج السباق الرمضاني

وزير المالية: "الناس مش مستحملة مفاجآت"

"السيسي" يفتتح توسعات المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر

ads
الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والقطن التشادي بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية تابع لايف كورة ستار HD

الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

كشكول

عميد إعلام MUST يوجه رسالة للطلاب بمناسبة الامتحانات الفصلية

نظام جديد لدراسة القرأن الكريم فى المعاهد الأزهرية

انطلاق المؤتمر الدولي الـ8 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإسكندرية

21 أبريل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الـ 25 لإعلام القاهرة

غدًا.. حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

الأمصار

رئيس وزراء الجزائر الأسبق: أدعم الشعب الإيراني المظلوم

جيش الاحتلال يمنع مسيحي غزة من المشاركة في أعياد الميلاد

مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

مقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال في غارة جوية أمريكية

انقلاب 2016.. أنقرة تعتقل 14 تركيا بتهمة اتصالهم بجولن

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حكاية فى صورة.. مقام سيدى الأربعين "الاحتفال ممنوع"

حكاية فى صورة.. بلالبين البهجة

حكاية فى صورة.. "الإيد الشقيانة تكسب"

مباريات
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎