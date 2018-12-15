مشاهدة مباراة الترجي ضد العين| كأس العالم للأندية| بث مباشر حي

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن kor

يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي و العين الاماراتي في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2

مباراة الترجي و العين في بث مباشر اليوم عبر يلا شوت في كأس العالم للأندية دور نصف النهائي في رابع مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث تشاهدون بث مباشر لمباراة الترجي والعين اليوم على استاد هزاع بن زايد في البطولة التي ستقام على أرض الإمارات العربية المتحدة، وسننقل لكم بث مباشر يلا شوت الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وستثقوم شبكة قنوات بي أن سبورت بنقل بث مباشر مباراة الترجي و العين في كأس العالم للأندية بشكل حصري إلا أنه يمكنك مشاهدة مباراة الترجي والعين في بث مباشر عبر يلا شوت وسنقدم لكم بث للمباره مع انطلاق الأستوديو التحليلي.مباشر العين والترجي التونسي كأس العالم للأندية

سننقل لكم يلا شوت مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية حيث يمكنك مشاهدة مباشر عبر الأسطورة ويلا شوت مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وسنقوم بنقل بث مباشر لمباراة العين و الترجي في بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن kor

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موعد مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية

المباراة البطولة الملعب الموعد القنوات الناقلة

الترجي و العين كأس العالم للأندية هزاع بن زيايد 6.30 بتوقيت القاهرة

8.30 بتوقيت الإمارات

5.30 بتوقيت تونس بن سبورت

beIN Sports HD 1

مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم | تابع لايف مباراة العين والترجي | بث مباشر العين والترجي الآن kor

حكام مباراة الترجي و العين

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )بتكليف طاقم تحكيمي من الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة اللقاء بين الترجي و العين في دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية وهو كالأتي

حكم الساحة ماريوفو جاير

حكم راية أنديرسون فرانك

حكم راية وروكويل كوري

حكم رابع ساتو رايوجي يباني الجنسية

حكم احتياطي ماوشي هيروشي يباني الجنسية

مراقب للحكم دوي نومانديز الإيفواري

مراقب للمباراة ليز ميزاروس كندي الجنسية

مراقب مباراة والقيرغيزستاني

منسقا عام بافيل لوزانوف

بث مباشر مباراة الترجي و العين كأس العالم للأندية

ستتمكنون من مشاهدة مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية عبر هذا المقال وسيتمك وضع رابط البث المباشر فور بدأ الأستوديو التحليلي للمباراة.