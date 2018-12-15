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السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:01 م

"أمازون" تتحالف مع الشرطة لمكافحة ظاهرة سرقة الطرود

شركة أمازون
شركة "أمازون"
dostor.org/2436710

تحالفت شركة "أمازون" العملاقة مع جهاز الشرطة الأمريكي في محاولة جادة لوقف ظاهرة سرقة طرودها من أمام المنازل، والتي تزايدت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبدأت الشرطة الأمريكية بتوزيع طرود مزيفة تحتوي على جهاز تعقب يمكن السلطات من رصد الموقع الجغرافي للسارق، بالإضافة إلى تركيب كاميرا خفية في داخل الطرد.

ونشرت هذه الطرود المزيفة في الأحياء التي تكثر فيها السرقات، استنادا إلى إحصائيات "أمازون" عن حوادث السرقة في الأشهر الأخيرة.

وتسعى الشركة العملاقة لمكافحة الظاهرة بأسرع وقت ممكن، لأنها بصدد تسليم ما يقارب 900 مليون طرد قبل حلول عيد الميلاد، في عموم الولايات الأمريكية.

وفي تعليقها على التحالف الجديد، أصدرت "أمازون" بيانا جديدا، جاء فيه: "نثمن الجهود المكثفة للقوى الأمنية لوقف ظاهرة السرقة، كما أننا ملتزمون بتقديم المساندة بأقصى ما نستطيع".

وتجب الإشارة أيضا إلى أن الشركة فعلت خدمة رقمية جديدة السنة الماضية، تسمح لأصحاب البيوت بفتح أبوابها من خلال استخدام تطبيق ذكي أثناء تواجدهم في العمل، لكي يستطيع عامل التوصيل وضع الطرد داخل البيت.

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