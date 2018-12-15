فوز صعب للنادي القسنطيني على فيبرس الأوغندي بدوري الأبطال

حقق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري فوزا صعبا 1 صفر على ضيفه فيبرس الأوغندي اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



يدين الفريق الجزائري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه قدور بلجيلاني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في أوغندا.



ويكفي النادي القسنطيني التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك من أجل حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات في المسابقة القارية.