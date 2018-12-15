مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

توفي عامل وأصيب آخر مصريان بالصعق الكهربائي؛ أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان بالمملكة العربية السعودية.



وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه أثناء زرع أحد أعمدة الإنارة لأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان، والذي كان موقعه من البداية خاطئًا ويفتقر أبجديات المعرفة؛ إذ يوجد تحت أسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي، تعرض عاملان مصريان تابعان لإحدى المؤسسات المتعاقدة مع البلدية للصيانة والتركيب لصعق كهربائي؛ مما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر.



وأوضحت العلاقات العامة لبلدية المجاردة لـ"سبق"، أنها قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية في صيانة وتركيب أعمدة إنارة لمركز أحد ثربان، وأثناء تركيب ونقل أحد الأعمدة حصل تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، مما نتج عنه التماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة عامل آخر.