تراجع مستوى التعبئة في التحرك الخامس للسترات الصفراء بفرنسا

بدا مستوى التعبئة متراجعا بعد ظهر السبت في فرنسا في التحرك الخامس لمحتجي "السترات الصفراء" اذ تظاهر بضعة آلاف فقط بباريس وبدون تكرار مشاهد العنف الأخيرة.



وشكل هذا السبت الخامس من الاحتجاجات اختبارا للرئيس ايمانويل ماكرون الذي تعرض لشتائم المحتجين، وكان وجه الجمعة نداء للعودة الى "الهدوء" و"النظام" والى "حياة طبيعية" للبلاد.



وتظاهر 33 الفا و500 شخص في كامل فرنسا بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية قرابة الساعة 15،00 (14،00 ت غ) مقابل 136 الفا في يومي السبت في الاول والثامن من ديسمبر.



وبحسب مديرية شرطة باريس فان عدد المحتجين في العاصمة كان "أقل من ثلاثة آلاف" مقابل عشرة آلاف قبل أسبوع.