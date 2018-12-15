القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
عالم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:53 م

الأردن يدين قرار اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

الأردن يدين قرار
أ ش أ
dostor.org/2436690

أدان الأردن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء بترا، إن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن القرار الاسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ 5 أيام

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

اشتباكات بين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بالشانزلزيه

لأول مرة منذ عقد.. يسرا خارج السباق الرمضاني

وزير المالية: "الناس مش مستحملة مفاجآت"

"السيسي" يفتتح توسعات المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر

ads
الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

تفريغ كاميرات "الصرافة" لكشف ملابسات مقتل مقاول ونجله بالمنيا

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والقطن التشادي بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية تابع لايف كورة ستار HD

الأكثر قراءة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقا بالكهرباء في السعودية

عائلة طفل مباراة نابولي لـ"الكابتن": نشجع منتخب مصر من أجل صلاح

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

تفريغ كاميرات "الصرافة" لكشف ملابسات مقتل مقاول ونجله بالمنيا

كشكول

مدرسة كتامة التجارية بالغربية تفعل مبادرة الانتماء بعنوان "معا نستطيع"

عميد إعلام MUST يوجه رسالة للطلاب بمناسبة الامتحانات الفصلية

نظام جديد لدراسة القرأن الكريم فى المعاهد الأزهرية

انطلاق المؤتمر الدولي الـ8 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإسكندرية

21 أبريل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الـ 25 لإعلام القاهرة

الأمصار

رئيس وزراء الجزائر الأسبق: أدعم الشعب الإيراني المظلوم

جيش الاحتلال يمنع مسيحي غزة من المشاركة في أعياد الميلاد

مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

مقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال في غارة جوية أمريكية

انقلاب 2016.. أنقرة تعتقل 14 تركيا بتهمة اتصالهم بجولن

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حكاية فى صورة.. مقام سيدى الأربعين "الاحتفال ممنوع"

حكاية فى صورة.. بلالبين البهجة

حكاية فى صورة.. "الإيد الشقيانة تكسب"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎