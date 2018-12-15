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السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:45 م

"أبوكبسولة" على "بيرم التونسي" للمرة السادسة على التوالي

الفنان إسماعيل مختار
الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح
حسين الجندي
dostor.org/2436574

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "أبوكبسولة" من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح لـ١٥ ليلة عرض للمرة السادسة على التوالي؛ نظرًا لما حققه العرض من نجاح جماهيري كبير ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في الثامنة والنصف مساءً، والأحد ماتينيه في الخامسة.

يذكر أن عرض "أبوكبسولة" تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا منذ افتتاحه، بالإضافة إلى نجاحه النقدي، يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعي حول مخترع اخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث.

"أبوكبسولة" بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

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