تشييع جثمان فلسطينى استشهد برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

شيع فلسطينيون في رام الله، اليوم السبت، جثمان شاب فلسطيني قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في اشتباكات في الضفة الغربية أمس الجمعة.



وجاءت الاشتباكات عقب تصاعد أعمال العنف، الخميس الماضي، إثر قيام مسلح فلسطيني بقتل جنديين إسرائيليين في حين قتلت القوات الإسرائيلية اثنين من نشطاء حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تتهمهما السلطات بشن هجمات سابقة، كما قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين قال إنهما حاولا شن هجمات.



وقال شهود إن فلسطينيين احتشدوا أمس الجمعة؛ للاحتجاج في الضفة الغربية، ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.



وقال مسؤولون بقطاع الصحة، أمس، إن شابًا فلسطينيًا عمره 18 عامًا، قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي.



ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الدفاع الإسرائيلية.