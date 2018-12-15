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السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:44 م

ضبط 5 أطنان عصائر فاسدة بمخزن دون ترخيص بالإسكندرية

ضبط 5 أطنان عصائر
أ ش أ
dostor.org/2436570

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، اليوم السبت، من ضبط مدير مخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات بداخله 5 أطنان و160 كجم من العصائر منتهية الصلاحية.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث التموين بتصنيع مدير مخزن بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب المدينة العصائر باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبيعها، معرضًا حياة المواطنين للخطر، وتقنين الإجراءات تم تفتيش المخزن وعثر بداخله على المضبوطات وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال اللتحقيقات.

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