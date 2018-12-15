"صحة المنوفية": 24.8% نسبة المترددين على مبادرة "100 مليون صحة"

أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن نسبة المترددين على مبادرة "100 مليون صحة" بلغت 24.8 % من إجمالى المستهدف حتى الآن بقرى ومدن المحافظة فى 12 يومًا عمل بالمبادرة، والتي بدأت أول ديسمبر الجاري.



وقال وكيل الوزارة - خلال الاجتماع الأول للجنة الإعلامية لمبادرة "100 مليون صحة"، الذى عقد اليوم السبت- إن إجمالي المستهدف يبلغ مليونين و746 ألفًا و374 مواطنًا ومواطنة من سن 18 عامًا فما فوق، مشيرًا إلى أن هناك 10 فرق رئيسية، و10 فرق مساعدة بالمديرية، لمتابعة المبادرة بجانب فرق إشرافية بالإدارات الطبية بالمراكز والعمل على القضاء على أية معوقات للمبادرة.



ودعا وكيل الوزارة جموع المواطنين للخروج إلى الوحدات المحلية والاستفادة من المبادرة، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، مؤكدًا الدور الفعال للوسائل الإعلامية في متابعة المبادرة وتوعية المواطنين بخدماتها، وحثهم على الخروج للتحليل والكشف بالمبادرة.