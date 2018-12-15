شرطة كرواتيا تمنع آلاف المهاجرين من عبور حدود البوسنة

منع الطقس شديد البرودة، والرقابة المحكمة التي تفرضها الشرطة على الحدود، آلاف المهاجرين من دخول كرواتيا، والانتظار على حدود الاتحاد الأوروبي، في منطقة البلقان، ليبقوا عالقين في البوسنة حتى الربيع.



وتكدس أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في ثلاثة مراكز مؤقتة للمهاجرين، في مدينتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا، على الحدود مع كرواتيا، حيث هرع عمال الطوارئ لتزويدهم بأدوات إقامة، وطعام، في ظل برودة الشتاء القارس.



وقال مهاجر يدعى حمزة من باكستان: "نواجه مشكلة كبيرة بسبب الشتاء، وعندما ينقضي سأحاول مجددا"، مكررا بذلك تصريحات آخرين أجرت معهم "رويترز" مقابلات في مركز بيرا في بيهاتش.



وأقيم مركز صغير للاجئين بين جدران مصنع سابق يتسع لأكثر من ألفين من المهاجرين في خيام وحاويات مجهزة بوسائل تدفئة.. ويحصل هؤلاءو على ثلاث وجبات يوميا وتقدم لهم خدمات طبية.



وقال مسئولون، أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 9.2 مليون يورو (10.4 مليون دولار) لمساعدة البوسنة في مواجهة تدفق المهاجرين قبل الشتاء عبر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة.



وأصبحت البوسنة، في العام الحالي، نقطة عبور رئيسية يستخدمها المهاجرون للوصول إلى بلدان أوروبية، بعدما أغلقت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي منها المجر وسلوفينيا حدودها.



ومنذ يناير دخل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من باكستان وأفغانستان والعراق وإيران، البوسنة من بينهم خمسة آلاف شخص أصبحوا عالقين هناك الآن، بعدما منعهم الطقس البارد وشرطة كرواتيا من مواصلة رحلتهم.



وتنفي كرواتيا، أحدث الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي، أن تكون شرطة الحدود التابعة لها تتعامل بقسوة مع اللاجئين.



وتقول المفوضية السامية لشئون اللاجئين، التي تساعد اللاجئين والمهاجرين في متابعة طلبات اللجوء، إن الإجراءات بطيئة ومعقدة في البوسنة.