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حوادث
السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:36 م

حبس المتهمين بسرقة الشقق بالشرابية

حبس المتهمين بسرقة
حسام التمساح
dostor.org/2436556

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقق المواطنين.

تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من "محمد.ع" باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية، شاشة تليفزيون، 2 هاتف محمول، جهاز لاب توب، ومبلغ مالى، من داخل الشقة محل سكنه.

ومن خلال الفحص تبين وجود كسر بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "إسلام.م.ق" 32 سنة،، و"عمرو.ف.م" 27 سنة.

على الفور تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المساكن، واعترفا بارتكاب واقعتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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