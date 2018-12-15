تأجيل محاكمة 3 تجار وربة منزل بتهمة قتل شخص لـ19 فبراير

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، تأجيل محاكمة 3 تجار وربة منزل؛ لارتكابهم جريمة قتل شخص بسبب وجود خلافات سابقة، لجلسة 19 فبراير للشهود.



أسندت النيابة إلى المتهمين "عمرو. ع" تاجر، وشقيقه "محمد. ع" تاجر، و"ممدوح، أ" تاجر فاكهة، و"هناء. ع" ربة منزل، تهمة قتل "آياتي قرني" بمنطقة دار السلام، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض "سنجة" وعصا شوم، وتربصوا له بمحيط سكنه، وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداة الجريمة، وساعدهم المتهم الثالث في إحداث الإصابات التي أودت بحياته.



وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة بالتحريض على قتل المجني عليه؛ إثر خلاف سابق بينهم، وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.