محمود فارس يشارك محمد سعد فى "محمد حسين"

أعلن الفنان محمود فارس، مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "محمد حسين" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وهو من انتاج أحمد السبكي، وهو العمل الذي يعود من خلاله سعد للسينما ببطولة منفردة بعد مشاركته في بطلولة فيلم "الكنز" بجزئيه الأول والثاني.



يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي "محمد حسين" الذي يخوض بطولته الفنان محمد سعد، تصوير مشاهد الفيلم استعدادًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.



فيلم "محمد حسين" يشارك فيه الفنان سمير صبري، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، وبيومي فؤاد، وويزو، وحمدي الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف الدكتور شريف عادل وإخراج محمد علي.