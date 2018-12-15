حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين أمام مكتب تموين المنتزه، وتقاضي بمبالغ مالية منهم لإنهاء إجراءات استخراج بطاقات التموين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الاستمارات الخاصة بمكتب التموين.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام "عجمي.أ.أ" 54 سنة، بالتواجد أمام مكتب تموين المنتزه، وتقاضيه مبالغ مالية من المواطنين المترددين على المكتب المشار إليه، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقات التموين الخاصة بهم.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه أثناء تواجده أمام مكتب التموين المشار إليه، وضبطه حال تقاضيه مبلغًا ماليًا وقدره 100 جنيه من "بخيت.ع.ع" 41 سنة، عامل، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقته التموينية.



وتوصلت التحقيقات بتلقي مفتشي التموين 7 بلاغات أخرى من مواطنين متواجدين أمام مكتب التموين المشار إليه، لقيام المتهم المذكور بتقاضي مبالغ مالية منهم مقابل إنهاء إجراءاتهم المتعلقة ببطاقات التموين الخاصة بهم.



وبتفتيشه عثر بحوذته على مبلغ 1400 جنيه، وبداخل السيارة خاصته 937 كعب استمارة للطلبات المقدمة للمكتب من المواطنين راغبي استخراج بطاقات التموين، و10 استمارات طلبات مواطنين لم تقدم لمكتب التموين.



وبمواجهتة اعترف بتواجده أمام مكتب التموين، لمساعدة المواطنين على استخراج بطاقات التموين دون مقابل مالي منهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.