حكاية فى صورة.. "الإيد الشقيانة تكسب"

بعد 16 عامًا فى التعليم من الابتدائية إلى الإعدادية ثم ماراثون الثانوية العامة؛ تأتي الكلية المنشودة برغبتك أو رغبة "التنسيق".



انتهت دراسة «سامي عبدالمنعم» بكلية الآداب قسم اللغات الشرقية شعبة العبري، لينتهي معها كل الصلات الموصلة بين دراسته وتعليمه وبين مهنته كصنايعى ألوميتال.



بعد عامين بحث فيهما «سامي» عن مهنة تتوافق مع مؤهله الجامعى، كانت ورشة الألوميتال هي ختامه، خاصة بعد أن تزوج وأصبح لديه طفل يحتاج إلى زيادة الدخل لتلبية احتياجات منزله وأسرته.



"دورت كتير بس مافيش العمر بيجري بقى عندى 33 سنة، وعندي 3 أولاد، لازم أدور على مصلحتهم فى أى شغلانة، فقدت الأمل إني ألاقي شغل بمؤهلى".





