"روافد" تصدر "خوفًًا من العادى" للكاتب فريد عبدالعظيم

صدرت حديثًا عن دار روافد للنشر، رواية "خوفًا من العادي" للكاتب فريد عبدالعظيم.



تدور أحداث الرواية في القاهرة المعاصرة، حيث يجتمع العديد من الشخوص الغرباء القادمين من قرى ومجتمعات مختلفة بحثًا عن حياة أقل قسوة، أملًا في الصعود الاجتماعي.



يقول فريد عبدالعظيم عن روايته "الحياة العادية لا تعني انعدام الهدف أو المعني، فالحياة الاستثنائية والرغبة في الشهرة أو التميز ليست في الأغلب إلا نفق طويل من التمني لا يوجد في نهايته سوي الأحباط، لا أحد غدا سوف يصبح أغني رجل في العالم أو ينال جائزة نوبل أو سيصبح نجمًا مشهورًا تلتف حوله الفتيات الفاتنات كما تهيئ لنا بعض دورات (التنمية البشرية) التي تبيع الوهم، الحلم والأمل من حق الجميع ولكن دون شطط فلكل منا قدراته، بالإضافة إلي أن تلك النجاحات ليست هي السعادة، فالسعادة توجد في أبسط وأقل الأشياء العادية، لذا جاءت (خوفًا من العادي) لتؤكد علي جمال عادية الحياة".



تتبع الرواية رحلة "كمال" ابن محفوظ الشهيد منذ مغادرة القرية للالتحاق بكلية التجارة في العاصمة، وفي القاهرة يتعرف على "نور" الصبي الهارب من نيران الحرب في سوريا لتتغير حياته بصورة كبيرة ويدخل في مسارات حياة جديدة.



ومما جاء في الرواية:"يحكي لي ( نور) عن وعود جدته التي لا تتحقق أبدًا، في بداية كل شهر تعده بانتهاء الحرب في سوريا، تقول له سنعود إلى الأهل قبل نهاية الشهر، الطفل ينتظر ويمنِّي نفسه بالعودة إلى الوطن، إلى دار تجمعه مع عائلته من جديد. كل يوم يسكب بقلمه نقطة جديدة من الحبر على ورقته البيضاء، وعندما يصل إلى ثلاثين نقطة يذهب بالورقة إلى الجدة ويقول: انتهى الشهر وما زلنا في مصر. مرت الشهور وكثرت الحجج وفي النهاية أخفت الجدة الورق والأقلام من المنزل.

