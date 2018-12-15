بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة الترجي والعين مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر يلا شوت مباراة الترجي والعين اليوم

القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
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السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:22 م

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يسعى العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات لقطع تذكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، مع الترجي التونسي بملعب "هزاع بن زايد" في مواجهة عربية خالصة.
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وحجز العين مقعده فى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 3/3.
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ويلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي مع ريفربليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية"، يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة العين والترجي في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها الفريقين حيث يبرز في العين المصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرج، والبرازيلي كايو، وحارس المرمى الإماراتي خالد عيسي، بينما يفتقد الفريق العيناوي في مباراة اليوم لجهود لاعبه محمد عبد الرحمن بسبب الايقاف بعدما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الافتتاح.
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في حين يبرز بالترجي التونسي، طه الخنيسي والكاميروني فرانك كوم والايفواري فوسيني كوليبالي وهيثم الجويني وانيس البدري وسعد بقير.

جدير بالذكر أن الترجي بطل دوري ابطال افريقيا يسجل ظهوره الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد نسخة 2011 والتي حصل خلالها على المركز السادس.

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كما يلتقي كاشيما انتلرز الياباني مع ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في الثالثة عصر اليوم بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" في الدور نصف النهائي.
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