محافظ بنى سويف يقرر إنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية

قرر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف، إنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية بمقر ديوان عام المحافظة، بهدف وضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل المقومات والإمكانات المتاحة، وفقًا لبرنامج الدولة التنموي واستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال المحافظ- في بيان، اليوم السبت- إن الوحدة ستكون بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة، لتتولى بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية تنسيق برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية، وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.



وأضاف أن الوحدة تهدف بشكل عام إلى الارتقاء بمستوى معيشة مواطنى المحافظة في كل مناحي الحياة، وتحقيق نقلة نوعية في كل القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها، وتنمية فرص الابتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق هدف قومى، وهو زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.



وأوضح المحافظ، أن فريق عمل وحدة التنمية الاقتصادية يختص بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الاقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الاقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية.



وأشار إلى أن الفريق يتولى- أيضًا- مهمة إعداد الاستراتيجيات الدورية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، والاشتراك في وضع الخطط السنوية الخاصة بتنفيذها، والدعم الفني، وتقديم الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، مثل دراسات الجدوى ودراسات السوق ومتابعة ورصد نسب تنفيذ المشروعات الاقتصادية المحلية، وإنشاء وإدارة قواعد بيانات لكل المؤشرات والبيانات الاقتصادية، وإنشاء وإدارة وتحديث قواعد بيانات الاستراتيجيات الاقتصادية المحلية ومؤشرات التنفيذ الخاصة بمشروعاتها.

