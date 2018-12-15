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السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:17 م

كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7

كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7

كورة ستار مباراة
dostor.org/2436527

كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
قال معين الشعباني مدرب الترجي بطل أفريقيا إن العين الإماراتي منافسه في دور الثمانية في كأس العالم للأندية يمتلك شخصية قوية؛ لكنه يعاني أيضًا من نقاط ضعف سيسعى لاستغلالها عندما يلتقي الفريقان، بعد غد السبت.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
وتأهل العين بطل الإمارات لمواجهة الترجي في الدور الثاني، بعد أن عوّض تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام ولنجتون النيوزيلندي ليتعادل 3-3، ويفوز في نهاية المطاف بركلات الترجيح، أمس الأربعاء.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
وقال الشعباني لوسائل إعلام محلية “يمتلك نادي العين قوة شخصية، ليس من السهل التأخر بثلاثة أهداف ثم العودة في النتيجة. لم يرتبك ويتسرع”.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
وأضاف مدرب الفريق التونسي “لدى العين إمكانات كبيرة على المستوى الفردي في الناحية الهجومية، ويضم لاعبين قادرين على صنع الفارق في كل لحظة، ويجب أن نخوض مباراتنا بذكاء كبير”.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
وتابع “صحيح أنهم يمتلكون نقاط قوة؛ لكن أيضًا يعانون من نقاط ضعف، والمهم أن نكون جاهزين يوم المباراة”.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
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وسيتأهل الفائز لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7
موعد مباراة العين والترجي..

وتنطلق مباراة العين والترجي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.
كورة ستار مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7

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