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محافظات
السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:13 م

محافظ قنا يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب سيدي عبدالرحيم

عبد الحميد الهجان،
عبد الحميد الهجان، محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2436523

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية بمركز شباب سيدي عبدالرحيم، والتي تنظمها جمعية أصدقاء المرضى، بالتعاون مع نقابة الأطباء ومديرية الصحة، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة تضم تخصصات "القلب، والجراحة، والباطنة، والأطفال، والرمد، والجراحة، والأنف، والأذن والحنجرة، والنساء، والأسنان، والمسالك البولية" بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، ويتم صرف الأدوية بالمجان، كما يتم عقد الندوات التوعوية لتنظيم الأسرة.

وتوجه "الهجان" بالشكر للقائمين على القافلة، حيث تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاح أعمال القافلة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا للدفع بقوافل طبية للمحافظة للتغلب وسد العجز في بعض التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور أيمن خضاري، على أهمية القوافل الطبية العلاجية لتقديم الخدمة الصحية في المناطق الأكثر احتياجا، والكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، ومساعدة المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

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