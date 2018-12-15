رابط لايف بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي- يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك والقطن كورة لايف HD

مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم السبت 15/12/2018 رابط يوتيوب لايف بدون تقطيع ماتش الزمالك ضد القطن التشادي في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 في بطولة كأس الإتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) في كأس الإتحاد الأفريقي، حيث يحل فريق القطن التشادي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك المصري، وتُقام المباراة على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور 6 الآف مشجع والمباراة القوية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وجمهور الفارس الأبيض بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport .



ويخوض الفارس الأبيض لقاء الأبيض سعيا في استكمال مشوار بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بقوة وتحقيق الفوز قبل مباراة العودة في تشاد يوم 23 من ديسمبر الجاري ليخوض المباراة باطمئنان ويخطف بطاقة التأهل للدور الـ16 في حين يسعى القطن التشادي تفجير مفاجآة بالفوز على نادي القلعة البيضاء في عقر داره مستغلا الغموض الذي يحيط بالفريق حيث لا يوجد أي معلومات متاحه عنه سوى تسجيل واحد لمباراة تجمع الفريق التشادي ضد جوميدو التوجولي في الدور 64 بالكونفدرالية والتي فاز على ملعبه بثنائية نظيفه بينما تعادل خارج الديار ليضرب موعدا مع الزمالك اليوم في بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي في كأس الإتحاد الأفريقي.



رابط لايف بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي، يدخل نادي الزمالك لقا ءاليوم وهو منتشي بتصدر بطولة الدوري المصري برصيد 35 نقطة حققهم من خوض 14 مباراة نجح في الفوز في 11 مباراة بينما تعادل في مباراتينوذاق طعم الهزيمة مرة واحدة، ولكن الفارس الأبيض خرج بصورة مفاجئة من بطولة كأس الإتحاد الإفريقي النسخة الحالية على يد الاتحاد السكندري الذي نجح في اقصاؤه منذ الأدوار الأولى بشكل لم يكن يتوقع جمهور الزمالك، لذلك يسعى للتواجد بقوة في كافة البطولات الإفريقية وينافس بقوة مثل سالف عهده مما يعطي دافع كبير للفوز اليوم بأكبر عدد من الأهداف مستغلا الأرض والجمهور على الضيف الجديد العهد بالبطولات حتى يحافظ على المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور القادم يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي.



كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي، بينما يدخل فريق القطن التشادي وهو يسعى لصناعة تاريخ بالفوز على أبناء القلعة البيضاء حيث أن القطن يشارك للمرة الأولى في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي ويصل لهذا الدور حيث أنه خرج من بطولة دوري أبطال افريقيا نسخة 2018/2019 لصالح أسيك ميموزا النيجيري في الدور الـ64، وقد تم اشتراك فريق القطن التشادي في بطولة كأس الكونفدرالية 3 مرات لكن كان يتم استبعاده لعدم وفائه بالتزاماته المالية وكان ذلك في عام 2007 وفي 2010 وعام 2018 لذا يسعى لاثبات نفسه والظهور بشكل قوي في البطولة الأكبر التي يخوضها في ظل تاريخه الكروي المتواضع جدا أمام الزمالك المصري ولكن الساحرة المستديرة لاتعرف الحسابات ولذا طالب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة به والتركيز على هدف واحد وهو الفوز اليوم يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن في كأس الإتحاد الأفريقي.



موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر

الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة .

الساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي في كأس الإتحاد الأفريقي

يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك والقطن التشادي عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية حيث أنها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس ألإتحاد الإفريقي حيث تقوم قناة ON SPORT 1HD بنقل يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك مباشر اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي



