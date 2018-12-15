مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر على beIN SPORTS
مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر على beIN SPORTS
مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر على beIN SPORTS
مشاهدة مباراة الترجي والعين
في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN
SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.
مباراة الترجي والعين يسبقها
البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل
المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين
بتغطية المباراة.
يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية في الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة
(17:30 بتوقيت تونس).
البث المباشر لمباراة الترجي والعين عبر الإنترنت
وستبث مباراة الترجي والعين
تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة
عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة
عديدة.