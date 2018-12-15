مشاهدة مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية | كورة ستار | koralive | بين سبورت | يلا شوت | كورة أون لاين
مشاهدة مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية | كورة ستار | koralive | بين سبورت | يلا شوت | كورة أون لاين
يستضيف نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، منافسه الترجي التونسي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين الـ12 والـ22 من ديسمبر.
وستُبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 1، بصوت المعلّق حفيظ الدراجي.
وتنطلق مباراة الترجي ضد العين الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
البث المباشر لمباراة الترجي والعين
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات السبت الترجي والعين
الترجي والعين مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS