رصد حالات تعذيب داخل المصحات العقلية بالمكسيك

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 39 حالة تعذيب داخل المصحات العقلية الفيدرالية والوطنية فى المكسيك، مشيرة خلال تقريرها إلى الأوضاع المزية التى يعاني منها المرضي داخل تلك المصحات.



وكان من بين المخالفات التى رصدتها إدارة الآلية الوطنية لمنع التعذيب التابعة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فى المكسيك، إهمال النظافة العامة داخل تلك المؤسسات، فضلًا عن إهمال النظافة الشخصية للمرضي، وتكدس المرضي فى وضع غير إنساني، ونقس حاد فى الأدوية وملابس المرضي، وبالإضافة الى التقصير من طاقم العمل من الإطاب فى ظل رصد بعض حالات التعذيب البشري.



ويبرز التقرير المخالفات المتعلقة بانعدام المعاملة الإنسانية والكريمة والشرعية والأمن القانوني وحماية الصحة والسلامة الشخصية.



ورصدت الهيئة الحقوقية خلال تقريرها أن 43.58% من المرضي داخل تلك المصحات النفسي تُمارس ضددهم انتهاكات غير إنسانية وتأتي فى إطار وضع المرضي فى عزلة عن الجميع فى إجراء علاجي احتوائي وهو ما بعتبر غير ضروري ويعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان.



وكان 82.05% من المستشفيات قد أبلغت عن نقص حاد فى البرامج الوقائية والعلاج المخصص للمرضي فيما أبلغ 79.46% من المستشفيات عن حاجتها لزيادة طاقم العمل حيث أنه لا تقدر على استيعاب أعداد المرضي.



يشار إلى أنه في عام 2017، خصصت وزارة الصحة في البلد 2٪ من إجمالي الميزانية المخصصة للصحة العقلية يُستخدم 80٪ منها للحفاظ على مستشفيات الأمراض النفسية ولا يتم استخدام سوى القليل جدًا للكشف والوقاية وإعادة التأهيل.