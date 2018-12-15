بث مباشر.. مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفيدرالية اليوم السبت 15 ديسمبر 2018

ينقل "الدستور لايف" البث المباشر لمباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، بحضور 6 آلاف مشجع.





- يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويذاع اللقاء علي فضائية أون سبورت.





- سينقل "الدستور لايف" البث المباشر لمباراة الزمالك والقطن التشادي على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.





- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.





استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني- حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - محمود كهربا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - كابونجو كاسونجو





ويدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل حسم التأهل للدور المقبل من القاهرة بنتيجة مريحة، دون الانتظار للقاء الإياب في التشاد يوم الأحد المقبل، وذلك بطموحات كبيرة لتحقيق لقب أفريقي يغيب عن دولاب بطولات النادي الأبيض منذ عام 2003، حينما توج الفارس الأبيض بدوري أبطال أفريقيا علي حساب الرجاء المغربي.