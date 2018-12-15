لأول مرة منذ عقد.. يسرا خارج السباق الرمضاني

أعلنت الفنانة يسرا خروجها من السباق الرمضاني لعام 2019، لأول مرة منذ فترة طويلة، رغم حرصها الشديد على التواجد في السباق كل عام مع تراجع مشاركتها في الأعمال السينمائية.



وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، عن سبب تراجع يسرا عن المشاركة في السباق، حيث أكدت أن التسويق وعدم وجود فكرة مناسبة لتقديمها كانا سببًا رئيسيًا في تراجع يسرا عن المشاركة في السباق.



وأضافت المصادر أنه رغم تعاقد يسرا على تقديم مسلسل مع شركة العدل جروب إلا أنهما قررا تأجيل التعاون إلى موسم رمضان 2020.



من جهة أخرى، تستعد الفنانة يسرا للعودة إلى السينما بعد فترة غياب زادت على 6 سنوات من خلال فيلم سينمائي جديد يجرى التحضير له حاليًا.



يذكر أن آخر أعمال يسرا كان مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي عرض على قناة one مؤخرًا، وعرض في رمضان على التليفزيون السعودي.