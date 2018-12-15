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السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:55 م

موبايل| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

موبايل| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

الزمالك والقطن التشادي
الزمالك والقطن التشادي
الدستور مباشر
dostor.org/2436387

الدستور لايف يقدم خدمة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي حيث طرح مسئولو نادى الزمالك تذاكر مباراة القطن التشادى منذ يومين المقرر لها اليوم السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

دليل بث مباشر مباراة الزمالك والقطن جماهير الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى قبل طرحها مباشرة.

وكان من المقرر طرح التذاكر أمس الأربعاء لكن تأجل الأمر 24 ساعة بعد نقل المباراة لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

ومن المنتظر تواجد 10 آلاف مشجع زملكاوى فى مدرجات ملعب برج العرب مساء السبت لمؤازرة الأبيض فى أولى مباريات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويطرح الزمالك تذاكر مباراة القطن التشادى عبر 3 منافذ بيع واحد فى القاهرة واثنان فى الإسكندرية.

وسيتم بيع التذاكر داخل مقر نادى الزمالك بدءا من ظهر اليوم، كما سيتم البيع فى منفذ آخر باستاد الإسكندرية وكذلك منفذ ثالث فى واحة خطاب المطلة على ملعب برج العرب.

وقرر مسئولو الزمالك طرح أسعار مخفضة لتذاكر مباراة القطن التشادى حتى لا يمثل الأمر عبئا ماديا تجاه الجماهير، حيث تحدد 100 جنيه لتذكرة المقصورة و50 جنيها للدرجة الأولى و40 جنيها للدرجة الثانية و30 جنيها للدرجة الثالثة "الموحدة".

اليوم الزمالك يواجه القطن التشادي في مستهل مشواره الافريقي

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