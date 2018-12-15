اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى العربى تختتم أعمالها بـ"النواب"

اختتمت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي بعد ظهر اليوم السبت، أعمال دورتها الـ24 التي عقدت بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال نائبا عن رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور علي عبدالعال.



وذكر بيان صحفي صادر في ختام الاجتماع أن اللجنة التنفيذية اعتمدت تقريري لجنة التميز البرلماني واللجنة الخاصة بالفريق القانوني اللتين اجتمعتا أمس الجمعة.



وبالنسبة للبند الخاص بالتعديلات على النظام الأساسي الداخلي وميثاق الاتحاد البرلماني العربي.. فقد عرض الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي تقرير الأمانة العامة للاتحاد بشأن هذه التعديلات حيث طرح ممثلو الوفود عددًا من الاقتراحات في هذا الشأن.



وأوضح الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي فايز الشوابكة أن تعديل الميثاق هو حق أصيل للجنة التنفيذية لأخذ الرأي النهائي عليه ؛ وذلك لعرضه على المؤتمر العام للاتحاد البرلمان العربي.



واتفقت اللجنة على تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة التنفيذية تنضم إليها الدول التي تقدمت باقتراحات لتعديل الميثاق والنظام الأساسي للاتحاد لتقديمه للجنة التنفيذية ؛ لأخذ الرأي عليه قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد البرلمان العربي ورفع الرأي النهائي للمؤتمر العام لإقرار الميثاق العام والنظام الأساسي للاتحاد.



كما وافقت اللجنة على التقرير المالى للاتحاد للعام المالي 2019، وعلى عقد المؤتمر القادم للاتحاد في شهر مارس المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.



وفى نهاية الاجتماع، وجهت الوفود المشاركة في الاجتماع برقية شكر إلى الأستاذ الدكتور علي عبدالعال لاستضافته اجتماع اللجنة، وعلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في هذا الشأن.