"الحلبوسى" يجرى عدة لقاءات لبحث الأوضاع الداخلية فى العراق

أجرى اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عدة لقاءات بوفود نيابية، كان على رأسها لقاء مع رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.



وبحث الجانبان خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والامنية الراهنة في العراق، وجهود استكمال الكابينة الحكومية، وتأكيد ضرورة حسم الوزارات المتبقية.



كما التقى نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان؛ لبحث تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والإقليم، وحل المشاكل العالقة وفقا للدستور، والتطرق إلى ملف إعمار المناطق المحررة، وبذل الجهود لغلق ملف النازحين وضمان عودتهم.



واختتم لقاءاته بمقابلة بلقاء مسرور بارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان.

