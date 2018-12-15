"السكان الدولى" يناقش الفرص والتحديات أمام خريجى التعليم الفنى

يعقد مجلس السكان الدولي، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا حول تطوير التعليم الفني وأهم التحديات التي تواجه الخريجين باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتوفير العمالة المدربة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية التي تحتاجها مصر.



يتناول المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر" الواقع المتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني في القطاع غير الرسمي في مصر، ويهدف إلى توضيح أهم القضايا التي تتعلق برفع كفاءة خريجي التعليم الفني وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل.



ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء المصريين والأجانب وممثلي الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم الفني وسوق العمل في مصر، منهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب، ومؤسسة "فورد"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية.



وأشارت الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، إلى أن الجلسة الأولى من المؤتمر ستشهد عرض النتائج والتوصيات الخاصة بدراسة "مخرجات التوظيف بين خريجي التعليم الفني والمهني فى مصر" وتعقيب الأساتذة والخبراء المشاركين للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه خريجي التعليم الفني.



بينما ستشهد الجلسة الثانية عرض فيلم تسجيلي عن وجهات نظر خريجي التعليم الفني وأصحاب الأعمال، يليه عرض من المسئولين وأعضاء مجلس النواب بخصوص السياسات والتشريعات التي يتم الإعداد لها من أجل رفع كفاءة خريجي التعليم الفني وتوفير فرص عمل كريمة لهم.



ويعد مجلس السكان الدولي إحدى أهم المنظمات الدولية غير الحكومية وغير الهادفة للربح والذي يهتم بكافة القضايا السكانية المختلفة في مصر بدءًا من توفير المزيد من الخيارات لخدمات الصحة الإنجابية مرورًا بمساعدة الشباب على الانتقال الى مرحلة النضج والتمتع بحياة صحية ومنتجة، في إطار تنفيذ سياسات الدولة المصرية وأولويات المرحلة الحالية للبلاد والخطط الإستراتيجية.



وينفذ المجلس العديد من البرامج التي تستهدف تعزيز القدرات البحثية للافراد والمؤسسات مع تقديم الأدلة العلمية التي تسهم في صنع السياسات المستنيرة في مجالات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وقضايا الشباب.