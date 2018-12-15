السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:46 م
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر 15-12-2018 في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر 15-12-2018 في الدوري الانجليزي
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موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي.
موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية