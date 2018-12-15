القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
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السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:46 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر 15-12-2018 في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر 15-12-2018 في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر
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موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية

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