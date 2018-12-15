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السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:45 م

أهم مباريات اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والقطن HD يوتيوب

أهم مباريات اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والقطن HD يوتيوب

الزمالك والقطن التشادي
الزمالك والقطن التشادي
الدستور مباشر
dostor.org/2436373

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيواصل الاعتماد على عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر الجديد عليه، وسيعالج غياب الونش للإصابة، وعبد السلام لعدم القيد بالدفع بمحمد عبد الغني بجانب محمود علاء.

يبدأ فريق الزمالك المصري اليوم السبت 15- 12-2018 مشواره الافريقي في البطولة الكونفيدرالية بمواجهة القطن التشادي في دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018-19، وذلك يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

سيشارك الفارس الأبيض في البطولة الثانية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بعد الفوز بكأس مصر 2017-18، وذلك بالتغالب على سموحة في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، وهذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الملكي في هذا الدور من الكونفدرالية، ففي نسخة 2018 الأخيرة واجه أبناء القلعة البيضاء فريق ولايتا ديشا وتعثر أمامه وودع من الباب الضيق.

يسير الزمالك هذا الموسم بخطى ثابتة في الدوري المصري، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الأول برصيد 35 نقطة جمعهم من 14 مباراة، أما أقرب المنافسين له فهو بيراميدز المتأخر بـ9 نقاطٍ كاملة، ويأمل مُحبي الفارس الأبيض في كل مكان أن يمتد هذا التألق المحلي إلى الساحة الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد القطن التشادي والقنوات الناقلة

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : بترو سبورت .
المعلق : لم يحدد بعد .



موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي : 
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لفريق الزمالك

يغيب عن الزمالك الثنائي محمود حمدي الونش وأيمن حفني بداعي الإصابة، كذلك سيغيب محمد عبد السلام ومحمد حسن لعدم قيدهما إفريقياً، ولن يفتقد الفارس الأبيض لأي لاعب بسبب الإيقاف.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام القطن التشادي | 4-2-3-1

محمود جنش
عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
طارق حامد - فرجاني ساسي
محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن
كاسونجو كابونجو

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