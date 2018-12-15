وزير المالية: "الناس مش مستحملة مفاجآت"

قال وزير المالية، محمد معيط، إنه ستكون هناك تعديلات ضريبية قادمة قريبًا، مضيفًا أنه سيكون هناك حوار مجتمعي قبل أية تعديلات.



وأكد "معيط"، خلال كلمته بمؤتمر عقد اليوم السبت مع الغرف التجارية بالإسكندرية، أنه لا نيه لزيادات جديدة في الضرائب خلال الفترة المقبلة.



وأشار الوزير إلى أنه ليست من سياساته اتخاذ قرارات مفاجئة للمواطنين سواء كانت جيدة أو لا، متابعا: الناس مش مستحملة مفاجآت.



وأوضح أن التحدي الأكبر لمصر هو النمو السكاني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وميكنة وتوسيع قاعدة الضريبة.