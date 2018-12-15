وزيرة بريطانية تدعو "ماى" لبناء ائتلاف داخل البرلمان لتمرير"بريكست"

دعت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ضرورة تجربة شيء مختلف في حال رغبتها في تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" داخل البرلمان البريطاني، وذلك بعد رفض القادة الأوروبيين إعادة فتح مفاوضات الخروج.



وقالت راد في مقال صحفي أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: ينبغي على ماي بناء ائتلاف داخل البرلمان ليدعم بعض أشكال اتفاق "بريكست"، موضحة أن الاتفاق الحالي يمكن ألا يحوز على موافقة نواب البرلمان البريطاني.



وحثت الوزيرة، رئيسة الوزراء على ضرورة التعامل مع الآخرين وإبداء رغبتها لتوافق الآراء مع الأحزاب الأخرى في حال رغبتها في التغلب على المعارضة الكاسحة لاتفاقها المقترح، مشيرة إلى أنه يجب على نواب البرلمان التخلي عن الغضب والاتهامات.



وأضافت بقولها: إنني أدعم اتفاق ماي نظرا لاحتمالية التوصل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والسماح لنا بأن نخطو خطوة جيدة لكن ما زال الكثير من الوزراء البريطانيين غير مقتنعين بذلك.



واختتمت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية مقالها بأنه ينبغي على رئيسة الوزراء البريطانية تجاهل الأصوات المنتشرة الداعية إلى الخروج دون اتفاق، وأن تعمل على بناء تحالف برلماني.