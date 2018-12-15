تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها في اتهامهما بتمويل الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي، وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات.



فيما قررت المحكمة السماح لأهالي جميع المتهمين بالزيارة عقب نهاية الجلسات، سواء في قضايا التجديد أو القضايا الموضوعية.



ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم، تضمنت تولي قيادة وانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية، من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات؛ لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.