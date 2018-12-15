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محافظات
السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:37 م

محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات بالمحلة الكبرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2436356

عاود اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، زيارة مدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة لمتابعة ما تم تنفيذه من تعليمات والملاحظات خلال زيارته المدينة الأسبوع الماضي، رفقة المهندس محمد سراج، رئيس مدينة المحلة، ورؤساء حي أول وثانٍ المحلة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروعات الرصف بطريق المحلة المنصورة أمام قرية محلة أبوعلي مركز المحلة بطول 1600 متر في الاتجاهين بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الرصف في المواعيد المحددة.

كما تفقد المحافظ ترعة الرواتب بقرية العامرية للتأكد من أعمال التطهير للترعة بطول 3 كيلومترات وتخدم 3500 فدان، وذلك بناء على شكوى المواطنين بعدم وصول المياه لنهايات الترع.

وشدد "السعيد" على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف خلال شهر من الآن، والتأكد من مطابقته للمواصفات الهندسية وعمل بلاعات مطر بالشارع، والتنسيق مع المرور لتوفير طريق بديل لحين الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع.

وطالب محافظ الغربية المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالترعة، والتنسيق مع متعهد نقل القمامة لجمع القمامة يوميا من المنازل للحد من تراكمها.

واستجاب محافظ الغربية لأهالي قرية العامرية بتمهيد طريق الجابرية- العامرية، وأكد المحافظ أنه لن يتم تنفيذ أي أعمال رصف إلا بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وتفقد محافظ الغربية أرض مقلب القمامة القديم خلف مجمع مواقف المحلة، ووجه رئيس حي ثان المحلة، بتمهيد الأرض وإزالة كل التراكمات الموجودة والسير في إجراءات إزالة سور المقلب، وعمل الدراسة اللازمة للاستفادة من الأرض، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق نادي الشرطة بطول 750 مترا بتكلفة 5 ملايين جنيه.

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