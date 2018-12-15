"السيسي" يفتتح توسعات المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، توسعات المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، كما قام الرئيس بجولة تفقدية داخل المحطة، رفقة رئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي.



واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من عبدالوهاب حلمي، مدير المحطة، عن طبيعة عملها، حيث أكد أن الجبل الأصفر مدينة متكاملة، مشيرًا إلى أن القطاعات الإنشائية تحمل في طياتها مليون متر مكعب خرسانة مسلحة، وقال إن من أهم مميزات المشروع أنه تضمن اختيار أفضل الأساليب التكنولوجية في المعالجة، كما أن هناك توسعات مستقبلية للمشروع.