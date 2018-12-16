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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 06:20 ص

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟.. الفتوى تجيب

ما حكم صلاة المنفرد
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟.. الفتوى تجيب
نعمات مدحت
dostor.org/2436321

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف فيرى مذهب الحنفية والشافعية، أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وأما مع العذر فلا كراهة، لما رواه البخاري عن أبي بكر أنه انتهي إلي النببي صلي الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلي الصف، فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرمًا ولا تعدً.

وأضاف العالمي للفتوى الإلكترونية في سؤال ورد إليه يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟، ذهب المالكية إلي جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلي وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، لحديث وابصة بن معبد: "أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي رجلًا يصلي حلف الصف وحده، فأمره أن يعيد". رواه الترمذي.

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