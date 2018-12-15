يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الترجي والعين ALtaraje | مباراة الترجي بث مباشر BeIN Sports HD | مباريات كورة لايف

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يلتقي فريقي الترجي والعين ضمن بطولة كأس العالم للأندية، في مواجهة ستكون صعبة للغاية علي الفريقين العربيين، وذلك بعد نجاح نادي العين في تحقيق ريمونتادا قوية ضد بطل نيوزلندا في اللقاء المؤهل الماضي، عندما تعادل معه بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم نجح بالفوز عليه بركلات الترجيح، ويشارك الترجي المتحفز الحائز علي لقب بطولة أفريقيا من الأهلي، من أجل الصعود إلي الدور المقبل.





تنطلق المواجهة بين فريقي الترجي والعين في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة.





نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الترجي والعين مباشر في لقاء اليوم السبت 15 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة الترجي والعين مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الترجي والعين مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور الرياضي ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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