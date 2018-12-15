بث مباشر مباراة الترجي والعين بكأس العالم للأندية|الان

مباراة الترجي و العين في بث مباشر اليوم عبر يلا شوت في كأس العالم للأندية دور نصف النهائي في رابع مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث تشاهدون بث مباشر لمباراة الترجي والعين اليوم على استاد هزاع بن زايد في البطولة التي ستقام على أرض الإمارات العربية المتحدة، وسننقل لكم بث مباشر يلا شوت الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وستثقوم شبكة قنوات بي أن سبورت بنقل بث مباشر مباراة الترجي و العين في كأس العالم للأندية بشكل حصري إلا أنه يمكنك مشاهدة مباراة الترجي والعين في بث مباشر عبر يلا شوت وسنقدم لكم بث للمباره مع انطلاق الأستوديو التحليلي.





تردد قناة بي اوت كيو beoutQ الرياضية 2018 المجاني الناقلة لمباراة الترجي و العين في كأس العالم للأندية





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سننقل لكم يلا شوت مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية حيث يمكنك مشاهدة مباشر عبر الأسطورة ويلا شوت مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية، وسنقوم بنقل بث مباشر لمباراة العين و الترجي في بطولة كأس العالم للأندية.





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موعد مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية

المباراة البطولة الملعب الموعد القنوات الناقلة

الترجي و العين كأس العالم للأندية هزاع بن زيايد 6.30 بتوقيت القاهرة

8.30 بتوقيت الإمارات

5.30 بتوقيت تونس بن سبورت

beIN Sports HD 1





حكام مباراة الترجي و العين

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )بتكليف طاقم تحكيمي من الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة اللقاء بين الترجي و العين في دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية وهو كالأتي





حكم الساحة ماريوفو جاير

حكم راية أنديرسون فرانك

حكم راية وروكويل كوري

حكم رابع ساتو رايوجي يباني الجنسية

حكم احتياطي ماوشي هيروشي يباني الجنسية

مراقب للحكم دوي نومانديز الإيفواري

مراقب للمباراة ليز ميزاروس كندي الجنسية

مراقب مباراة والقيرغيزستاني

منسقا عام بافيل لوزانوف

بث مباشر مباراة الترجي و العين كأس العالم للأندية

ستتمكنون من مشاهدة مباراة الترجي والعين في بطولة كأس العالم للأندية عبر هذا المقال وسيتمك وضع رابط البث المباشر فور بدأ الأستوديو التحليلي للمباراة.