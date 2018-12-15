اليوم.."كيف يصبح الإعلام أداة للتنوير؟" بصالون طه حسين

"كيف يصبح الإعلام أداة للتنوير؟" عنوان الحلقة النقاشية التي ينظمها صالون طه حسين التنويري، وذلك بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، بمقره الكائن بطلعت حرب في الـ6 من مساء اليوم.



هذا ويشارك في اللقاء كل من: اللواء أركان حرب أمين حسني، المدير السابق لمركز الشئون النفسية التابع للقوات المسلحة، وأستاذ العمليات النفسية بأكاديمية ناصر العسكرية.



الدكتور محمد سعد، عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق، ومؤسس قسم الإعلام بجامعة المنيا، والكاتب الصحفي محمود التميمي، خبير تطوير المحتوى الإعلامي، والإعلامية المذيعة هبة فهمي، مقدمة برامج بقناة النيل الثقافية ومحاضر في الجامعة الأمريكية.



يدير الندوة الدكتورة دينا محسن، مؤسس مبادرة أبناء التنوير والمسئول عن الصالون.