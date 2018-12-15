القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
الثقافة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:20 م

اليوم.."كيف يصبح الإعلام أداة للتنوير؟" بصالون طه حسين

اليوم..كيف يصبح الإعلام
نضال ممدوح
dostor.org/2436208

"كيف يصبح الإعلام أداة للتنوير؟" عنوان الحلقة النقاشية التي ينظمها صالون طه حسين التنويري، وذلك بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، بمقره الكائن بطلعت حرب في الـ6 من مساء اليوم.

هذا ويشارك في اللقاء كل من: اللواء أركان حرب أمين حسني، المدير السابق لمركز الشئون النفسية التابع للقوات المسلحة، وأستاذ العمليات النفسية بأكاديمية ناصر العسكرية.

الدكتور محمد سعد، عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق، ومؤسس قسم الإعلام بجامعة المنيا، والكاتب الصحفي محمود التميمي، خبير تطوير المحتوى الإعلامي، والإعلامية المذيعة هبة فهمي، مقدمة برامج بقناة النيل الثقافية ومحاضر في الجامعة الأمريكية.

يدير الندوة الدكتورة دينا محسن، مؤسس مبادرة أبناء التنوير والمسئول عن الصالون.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

وزيرة البيئة تبحث تطورات المشروع المصري مع صندوق المناخ الأخضر

مدبولي: أنجزنا 8278 مشروعًا بـ1.56 تريليون جنيه خلال 4 سنوات

طقس اليوم.. دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

التخطيط: الانتهاء من 38 مشروعا بـ 217.5 مليون جنيه

ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لسقوط بائعة "الترامادول" بالهرم

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

ميريام فارس تكشف سر علاقتها بمصمم رقصات "قومى"

إصابة ضابط شرطة و3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لسقوط بائعة "الترامادول" بالهرم

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

ميريام فارس تكشف سر علاقتها بمصمم رقصات "قومى"

إصابة ضابط شرطة و3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد

كشكول

«تعليم كفر الشيخ»: متوسط الكثافة في الفصول بالمحافظة 50 طالب

مجدي يعقوب لـ«كشكول»: أقول لشباب مصر «العلم مبيخوفيش»

«لمنع التسريب» .. المعاهد تحظر «التواصل الإجتماعي» .. والقائم بالأعمال: لمصلحة الامتحانات

«الهجان» و« المحرصاوي» يتفقدان مقر جامعة الأزهر الجديد بقنا

«صيدلة المنوفية» تنظم احتفالاً لذوى الاحتياجات الخاصة

الأمصار

اليماني: إجراء من الحوثيين لأول مرة في تاريخ صراع اليمن

11 قتيل و90 مصاب بعد إقامة طقس ديني في الهند

مفاجأة من الملك سلمان وولي العهد لجماهير "سباق الفورمولا إي"

ترسيخا لقيم زايد الإنسانية.. رئيس الإمارات يدشن عاما للتسامح

بعد الاعتداء على 500 سيدة.. "جلسات علاجية" توقف مرشد روحي

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

لعبة "Color Zen" عالم من الاسترخاء

"Carcassonne".. الفرسان واللصوص والمزارعون يساعدونك لبناء مدينتك

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

الماغنيسيوم يساعد فى تحسين كفاءة فيتامين "D"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎