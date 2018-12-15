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مشاهدة الترجي التونسي والعين الاماراتي بث مباشر كاس العالم للاندية بدون تقطيع تستكمل مباريات بطولة كأس العالم للأندية يوم السبت 15/12/2018، kora cafe مشاهدة مباراة الترجي والعين لايف بث مباشر كورة ستار مباراة العين والترجي مونديال الأندية، ويواجه فريق الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا منافسه العين بطل الدورى الإماراتى وممثل الدولة مستضيفة البطولة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وتقام المباراة العربية الخالصة فى أول مرة بتاريخ البطولة بين الشقيقين من أجل استكمال المشوار أو الخروج للمنافسة على أحد مركزى الخامس والسادس، مواجهة عربية خالصة بين العين والترجى بكأس العالم للأندية.

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كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة الترجي والعين | مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم في كأس العالم للاندية | لينك kora online

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بث مباشر الترجي والعين

بث مباشر مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية،يلعب فريق الترجى التونسى ضد فريق العين الإماراتى فى الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وتستضيف دولة الإمارات البطولة على أراضيها فى هذه النسخة، ويمثل فريق الترجى القارة السمراء بعدما حسم لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان فريق الدم والذهب قد فاز فى نهائى البطولة على منافسه الأهلى المصرى بنتيجة 3-0 فى لقاء الإياب بعد أن خسر فى الذهاب 3-1، ويأمل الفريق فى تحقيق الفوز والتقدم فى مشوار البطولة للبحث عن اللقب لأول مرة فى تاريخه وفى سجلات الأندية العربية.

كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة الترجي والعين | مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم في كأس العالم للاندية | لينك kora online



بينما يدخل العين الإماراتى ممثلا للدولة المستضيفة وبطلا للدورى الإمارتى فى الموسم الأخير، وبدء العين مشواره فى البطولة بمواجهة فريق ولينجتون بالمباراة الافتتاحية، وحسم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية واستمرار مشوار بخطوة نحو الأمام، ويأمل الفريق فى المزيد من الانتصارات من أجل التمثيل المشرف لبلده وتحقيق أفضل مركز له بالبطولة.





العين والترجي بث مباشر

المباراة العربية تحوم بين فائز وخاسر، يشارك الفريقان العربيان فى مباراة الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وسوف يتأهل الفائز بالمباراة لمباراة الجولة الثالثة وقبل الأخيرة واحتمال اللعب على أحد مركزى المربع الذهبى، فيما ينافس الخاسر من المباراة على المركز الخامس والسادس فى الكأس.

كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة الترجي والعين | مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم في كأس العالم للاندية | لينك kora online

ويتصارع الفريقين فى حصد بطاقة التأهل فى المونديال من أجل الاستمرار فى المشاركة بالبطولة.

موعد مباراة الترجى والعين

تقام مباراة الترجى والعين فى الجولة الثانية من كأس العالم للاندية يوم السبت 15/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى السابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، وفى الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الترجى والعين

تنقل مباراة الترجى والعين فى لقاء الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية على قنوات bin sport الرياضية، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة.





مشاهدة مباراة الترجي التونسي والعين بث مباشر